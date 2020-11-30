شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: استمرار التعاون القضائى مع روما لكشف حقيقة مقتل ريجينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أن النيابة المصرية ونيابة جمهورية روما، أبديا التزامهما باستمرار التعاون القضائى بين الطرفين، وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات للكشف عن حقيقة مقتل الطالب الإيطالى المجنى عليه جوليو ريجينى، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائى بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.

أعلنت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابى واقعة سرقة متعلقات الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

وأضافت النيابة العامة في بيانها، أنه ثبت في التحقيقات ارتكاب التشكيل العصابى جرائم مماثلة كان من بين المجنى عليهم فيها أجانب، منهم إيطالي الجنسية خلاف الطالب المجنى عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة.