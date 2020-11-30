الارشيف / فن ومشاهير

بالأسماء.. الهيئة الوطنية تعلن فوز 110 مرشحين بعضوية مجلس النواب بالإعادة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/23
  • 2/23
  • 3/23
  • 4/23
  • 5/23
  • 6/23
  • 7/23
  • 8/23
  • 9/23
  • 10/23
  • 11/23
  • 12/23
  • 13/23
  • 14/23
  • 15/23
  • 16/23
  • 17/23
  • 18/23
  • 19/23
  • 20/23
  • 21/23
  • 22/23
  • 23/23

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الهيئة الوطنية تعلن فوز 110 مرشحين بعضوية مجلس النواب بالإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز 110 مرشحين.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال بيان صحفى، إن عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين والذين يحق لهم التصويت فى 13 محافظة أجريت بها جولة الإعادة بلغ 2 مليون و239 ألفا و393 ناخبا، وأن عدد من أدلو بأصواتهم في تلك الجولة 5 ملايين و51 ألفا و4 أصوات ناخبا بنسبة مشاركة 20%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4728300 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 322704 صوت.

وينشر الخليج 365 جميع اسماء المرشحين الفائزين:

أولا: الاسكندرية:

دوائر الاسكندريةدوائر الاسكندرية 2

 

ثانيا: البحيرة 

 

البحيرة 1
البحيرة 2
البحيرة 3

 

ثالثا: الجيزة

 

الجيزة

 

رابعا: بنى سويف

 

بنى سويف 1
بنى سويف 2

 

خامسا: المنيا

 

المنيا 1
المنيا 2
المنيا 3

 

سادسا: اسيوط

 

اسيوط 1
اسيوط 2

 

سابعا: سوهاج

 

 

ثامنا: قنا

قنا 1
قنا 2

 

تاسعا: الأقصر

 

الاقصر

 

عاشرا:  أسوان

 

اسوان 1
اسوان 2

 

 

الحادية عشر:

 

مطروح

 

 

الثانية عشر: الفيوم 

 

الفيوم 1
الفيوم 2

 

الثالثة عشر: الوادى الجديد

الوادى الجديد

 

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الهيئة الوطنية تعلن فوز 110 مرشحين بعضوية مجلس النواب بالإعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"