شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: عصابة سرقة ريجينى استخدمت وثائق مزورة تنسبهم لجهة أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أنه ثبت في تحقيقات واقعة مقتل الطالب الايطالى جوليو ريجينى، ارتكاب جرائم مماثلة كان من بين المجنى عليهم فيها أجانب، منهم إيطالي الجنسية، خلاف الطالب المجنى عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة.

وأعلنت النيابة العامة، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابى واقعة سرقة متعلقات الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

وأضافت النيابة العامة في بيانها، أن الطرفان أبدى التزامهما باستمرار التعاون القضائى وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة، للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان، أن التعاون القضائى بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.