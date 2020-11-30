شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات بليبيا: ملتزمون بقرار الرئاسى لتغطية تكاليف إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا التزامه بنص القرار الصادر عن المجلس الرئاسى القاضى بتخصيص ميزانية مالية لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها فى 24 ديسمبر من العام 2021، ووضع القرار موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس المفوضية للانتخابات فى ليبيا الدكتور عماد السايح، اليوم الاثنين، بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، والمدير العام للمفوضية الدكتور يحى الجديد، وعدد من مديرى الإدارات والمكاتب والمراقب المالى بالمفوضية.

استعرض الاجتماع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الرئاسى رقم (851 ) لسنة 2020 بشأن تخصيص ميزانية للمفوضية لتغطية تكاليف عمليتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى والالتزام بالتعليمات الواردة بالقرار وتحديد ضوابط وقيود أوجه الصرف وفق القوانين والتشريعات اللازمة.

كما أكد السايح فى اجتماعه على أن المفوضية تنتهج مبدأ الشفافية فى إجراءات وأوجه صرف المبلغ المخصص بإعداد التقارير المالية بشكل دورى وعرضها على الجهات الرقابية، فضلا عن اتخاد كافة التدابير للحد من الأساليب والممارسات التى تقود إلى هدر المال العام.

وكانت المفوضية قد تسلمت قرار المجلس الرئاسى خلال نوفمبر الجارى وينص على تخصيص مبلغ (50) مليون دينار لتغطية نفقات العمليات الانتخابية المزمع إجراؤها فى ديسمبر 2021.