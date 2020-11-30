شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب بـ5 دوائر بالمنيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب، فى 5 دوائر انتخابية بمحافظة المنيا. وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى "أول المنيا" كلا من: العمدة عثمان، وأشرف عبد العزيز، وعلى بدوى، وعن الدائرة الثانية "غرب سمالوط" محمد نشات، وأحمد تامر، ومجدي ملك، وعن دائرة "مغاغة"، إيهاب عبد العظيم، ومصطفى خالد فتح الباب، وأحمد عبد المحسن حتة، وسعودي عبد الرحمن، وعن الدائرة الرابعة "أبو قرقاص" النائبين حسام أبو زيد، وأحمد عبد المنعم إسماعيل، والدائرة الخامسة "ملوي" كلا من: رياض عبد الستار، وصابر عبد الحكيم، ومحمد مصطفى كمال.

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