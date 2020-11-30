شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات النواب فى 4 دوائر ببنى سويف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب، فى 4 دوائر انتخابية ببنى سويف. وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى "بنى سويف" كالآتى: محمد سيد كامل حسان وشهرته رمضان أبو حسان، ومحمد رجب، والدائرة الثانية "ناصر" كلا من محمد سيد جنيدى، وعبد الحكيم مسعود، وعن الدائرة الثالثة "إهناسيا" سامى توفيق معوض، وعن دائرة ببا كلا من حسام العمدة، وطه الناظر، وأحمد عباس أبو زيد.

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