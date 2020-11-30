تراند اليوم : هنا الزاهد في رسالة لأحمد فهمي.. ” قلبك طيب وعفوي”

وجهت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، رسالة إلى زوجها الفنان أحمد فهمي.

شاركت هنا الزاهد، أمس الأحد، صورة لأحمد فهمي عبر منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، وكتبت معها: “بعيدا أن شهادتي فيه مجروحة لأن الناس ستقول إنها تقول هذا الكلام لأنه زوجها. أنا لا أفهم في الكرة ولا أشاهدها، ولكني أرى كم أن هذا الإنسان يحب أن يكون عفويا وينسى أنه ممثل ويتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان، والناس التي تعرفه تدرك هذا جيدا”.

وتابعت الممثلة المصرية: “أعلم أن الناس تظل تقول لأ هذا لا يجوز أن يقول رأيه، لكن للأسف هذا الإنسان ينسى ويخسر بسبب أنه كثيرا ما يقول ما في قلبه على لسانه ولا يحب النفاق ولا يرضي أحدا لكي يكسب جمهور مثلما هناك ناس كثيرة تفعل هذا”.

وأنهت هنا الزاهد حديثها بتوجيه رسالة إلى زوجها أحمد فهمي قائلة : “عندما يكتب رأيه فإنه يكتبه على حساب “فيسبوك” الذي يضم أصدقائه مثله مثل أي مشجع أهلاوي، أنا فقط أريد أن أقول لك أن قلبك طيب وعفوي بزيادة وتقول ما في داخلك دون حساب، لأنك تنسى أنك ممثل أصلا، ولكن هذه الأيام لا يجوز أن تصبح هكذا للأسف، وافعل ما يريحك لأنك إنسان ونحن نحبك في كل الأحوال”.

وتأتي رسالة هنا الزاهد إلى أحمد فهمي تعقيبا على هجومه الأخير على لاعب نادي الزمالك لكرة القدم، شيكابالا.

وكان أحمد فهمي اعتذر للاعب الزمالك شيكابالا بعد تعرضه للتنمر على يد مشجعين من خلال فيديو لكلب أسود اللون يرتدي قميصا لونه أبيض، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الجمعة الماضية، لكنه سرعان ما سحب اعتذاره لشيكابالا بسبب رد الأخبر على جماهير نادي الأهلي، ورفعه الحذاء في وجوههم داخل الملعب.

يشار إلى أن هذا ليس أول شجار بين أحمد فهمي وشيكابالا، إذ دار بينهما قبل شهر مشادة كلامية في حفل زفاف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق شريف منير.

