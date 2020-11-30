تراند اليوم : الجمهور خرج شيماء سيف عن شعورها .. مش هتصدق عملت إيه – فيديو

تتواصل الفنانة شيماء سيف مع الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من آن لآخر

نشرت شيماء عبر حسابها على Instagram، فيديو طريف تقلد خلاله الفنانة سلوى خطاب في أحد مشاهدها، مستخدمة فلتر يظهرها سمينة بشكل أكبر، لتعلق ضاحكة: “لما تبقى انت والفلتر واحد ومفيش فرق بينكم”.

يُذكر أن شيماء سيف تشارك في مسلسل “في بيتنا روبوت”، مع الفنانة دلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى زاهر وعدد من ضيوف الشرف.

من ناحية أخرى، كانت آخر مشاركات شيماء سيف الدرامية من خلال ظهورها في مسلسل “الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق (جمجوم وبم بم)، مع كل من محمد عبد الرحمن “توتا”، ومحمد سلام، وميرنا جميل، وعدد كبير من نجوم الشرف ومن إخراج إسلام خيري.