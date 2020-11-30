تراند اليوم : عمر الشناوي متنكر في إسترتش كارينا – إتفرج

شارك الفنان عمر الشناوي جمهوره بصورة من كواليس تصوير حكاية “أول السطر” ضمن أحداث مسلسل “إلا أنا”.

ونشر الشناوي عبر حسابه على Instagram صورة وهو يرتدي لبس تنكري مع درة ومجموعة من أطفال المسلسل وكتب معلقا: “الساحرة الشريرة پوكاهونتس سيندريلا زورو وتخاتيخو ومن غير ما تسألوا أيوه ده استرتش كارينا”.

حكاية “أول السطر” من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها درة وعمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

“إلا أنا” كان يضم في البداية 6 حكايات، هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش، و”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، وبعدها تم زيادته، قدمت ريهام عبد الغفور السابعة وحملت اسم “ربع قيراط”.

ويتكون المسلسل من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة برفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات “ما وراء الطبيعة”، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو “بيت الخضراوي”، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.