تراند اليوم : أشرف عبدالباقي يُقدم مهرجان القاهرة السينمائي 42

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في تقديم حفل افتتاح الدورة 42، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تنطلق مساء بعد غد الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.