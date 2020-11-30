كارول سماحة تطرح أولى أغاني ألبومها الميلادي.. “من سنة لسنة”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان “من سنة لسنة”، وذلك عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “من سنة لسنة” هي من كلمات كارول سماحة وألحان Edward Pola & George Wyle وتوزيع إيليو كلاسي

وكانت كارول سماحة قد كشفت في الساعات الماضية عن صورة غلاف ألبومها الميلادي Christmas Carole المقرر إصداره بمناسبة الأعياد المجيدة مع نهاية العام 2020 الجاري.

وظهرت كارول سماحة على غلاف الألبوم بفستان أحمر طويل مميّز بتصميمه الذي يتماشى مع أجواء عيد الميلاد.

وسبق، وشاركت كارول سماحة، جمهورها، بصور جديدة لها من الجلسة الخاصة بالإعلان عن الألبوم الجديد، ووصفته في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أنه ليس ألبومًا تقليديًا، حيث كتبت: “لكل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية”. كلمات الأغنية: من سنة، لسنة منتلاقى بهالعيد حتى لو مختلفين رح نبقى مجموعين كلنا إيد بإيد من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد هيدي أجمل فرحة منعيشا بالسنة منتخطى المسافات منتلاقى بالأحباب كلنا إيد بإيد هيدي أجمل فرحة منعيشا سوا الوجوه الي عم تضحك أحلام بتتحقق ولاد عم تركض هون وهون لقلوب بتتحنن والناس بتتزين صار الميلاد عنا هون من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد حول الموقدي العيلي كلا سهراني بيرجعوا المغتربين من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد الوجوه العم تضحك أحلام بتتحقق ولاد عم تركض هون هون القلوب بتتحنن والناس بتتزين صار الميلاد عنا هون

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