مليون معجب "يصفعون" زوجة جوني ديب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب معجبو الممثل الأمريكي جوني ديب، باستبعاد زوجته السابقة آمبر هيرد من الجزء الثاني لفيلم "أكوامان".

وجاءت المطالبة من خلال عريضة إلكترونية تلقت العريضة شملت أكثرمن مليون توقيع.



وتأتي العريضة على غرار ما حدث مع جوني ديب، وإقصائه من تجسيد دور القرصان "جاك سبارو" في سلسلة "قراصنة الكاريبي"، على خلفية اعتدائه بالضرب على آمبر هيرد، حيث دشن عدد كبير من المشاهدين حملة لاستبعاد آمبر هيرد من بطولة فيلمها الجديد "أكوامان 2"، وفقا لمجلة "ديدلاين هوليود" الأمريكية.

يشار إلى أن جوني ديب اتهم بعدة قضايا ضرب واعتداء على زوجته السابقة آمبر هيرد لفظياً وجسدياً خلال فترة زواجهما القصيرة التي دامت 15 شهراً فقط.

وكان جوني ديب رفع دعوى قضية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية في وقت سابق بعدما نشرت مقالاً في شهر أبريل/نيسان عام 2018 وصفته فيها بأنه زوج عنيف.

وتُعتبر هذه القضية جزءا من قضايا أخرى، أهمها قضية رفعها الممثل الشهير على زوجته السابقة، والمقرر النظر فيها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو/أيار المقبل، حيث يطالب فيها جوني ديب زوجته بتعويض مادي قدره 50 مليون دولار أمريكي.