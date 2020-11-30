أمسية موسيقية ميلادية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





باريس: تحيي جوقة "ميتريز دو نوتردام دو باري" أمسية موسيقية ليلة عيد الميلاد من دون جمهور في كاتدرائية نوتردام التي تضررت بشدة جراء حريق في العام 2019، على ما أعلن أسقف العاصمة الفرنسية ميشال أوبوتي الاثنين.

وأشار أوبوتي في بيان إلى أن هذا "الحفل الحدث" بقيادة مدير الجوقة هنري شاليه سيجمع "عشرين مغني جوقات بالغا"، وسيقام مع "احترام كامل للمعايير الصحية المعمول بها".

هذا الحفل الذي سيُنقل مباشرة عبر التلفزيون، سيكون ثالث حدث يُنظَّم في كاتدرائية نوتردام منذ الحريق الذي ألحق ضررا كبيرا بها في 15 نيسان/أبريل 2019.

ففي 10 نيسان/أبريل، ترأس الأسقف ميشال أوبوتي مراسم "تأمّل" لمناسبة يوم الجمعة العظيمة، في كاتدرائية خالية من المؤمنين. وعُزفت خلال الأمسية مقطوعات موسيقية لباخ كما جرت تلاوة نصوص للشاعرين الفرنسيين بول كلوديل وفرنسيس جام والأم تيريزا.

وفي 15 حزيران/يونيو 2019، أحيا ميشال أوبوتي قداسا داخل الكاتدرائية حضره حوالى ثلاثين شخصا نصفهم من الكهنة.