شكرا لقرائتكم خبر عن شون مينديز وكاميلا كابيلو بدون كمامات فى حديقة بميامى رغم انتشار كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد الفنان العالمي شون مينديز بصحبة صديقته النجمة كاميلا كابيلو بدون كمامات في أحدث ظهور لهما، أمس الأحد، حيث ترك الحبيبان أقنعة الوجه في المنزل وفضلا التنزه في إحدى حدائق ميامي دون ارتدائها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت النجمة كاميلا كابيلو في نزهة غير رسمية مع صديها الفنان شون مينديز في ميامي بعد ظهر أمس الأحد، حيث التقطت عدسات المصورين صورا لهما وهما يسيران جنبًا إلى جنب عبر حديقة في جنوب فلوريدا.



شون مينديز وكاميلا كابيلو

وارتدى شون مينديز البالغ من العمر 22 عاما، تيشيرت أبيض بدون أكمام وشورت أسود، حينما كان يحمل في إحدى يديه القهوة خلال سيره بجانب صديقته التي بلغت من العمر 23 عاما.

في غضون ذلك، ارتدت كاميلا كابيلو أزياء غير رسمية عبارة عن بدلة سوداء تتميز بأزرار عديدة دون ارتداء الكمامة أيضا على الرغم من أن ميامي من المناطق التي تتطلب ارتداء قناع للوجه خلال السير في الأماكن العامة خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.



شون مينديز وكاميلا كابيلو بدون كمامة في ميامي

وبدأ الحبيبان المواعدة خلال الصيف الماضي ومنذ ذلك الحين يتباهيان بحبهما على المسرح وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي وقت سابق، حرصت النجمة كاميلا كابيلو على توجيه الشكر إلى صديقها شون مينديز من خلال رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام غازلته فيه وأكدت فيها مدى امتنانها له ولوجودها في حياتها بعدما غير الكثير فيها للأفضل، كما ركزت في رسالتها على أن حبهما لا يقتصر على الصور الذى ينشرها الثنائي من آن لآخر، وإنما يتطرق لما هو أبعد عن ذلك.



النجمان شون مينديز وكاميلا كابيلو

وأضافت أن السبب وراء ما تقوله هو أن الحياة ذاتها حافلة بما هو أعمق من تلك الصور، وهناك أمور أخرى عديدة بحياتهما تشملها مواقف وأمور كثيرة يتشاركا فيها كل يوم.

ثم استكملت: "عندما تكون على علاقة مع شخص ما، يبدو الأمر وكأنه المرآة التي تعكس نفسك بها مرة أخرى، ولأنني يجب أن أواجه باستمرار مخاوفي، من انعدام الأمان، وطريقة تفكيري، ومعتقداتي عن الحياة وعن نفسي فالحياة لا تكون بالبساطة التي تظهر في الصور في بعض الأحيان، وأحياناً ما يكون الأمر فوضويًا وغير مريح وقبيح، ولكن الأمر الوحيد المميز هو القوة التي يطلق عليها الحب، فهو أمر أشبه بأن تكون نورًا في الظلام ، كما أنه قوة الجاذبية التي تمنحك القوة التي لا هوادة فيها لتكون أكثر شجاعة وحكمة وأفضل مما كنت عليه بالأمس، وهذا ما يفعله معي شون".