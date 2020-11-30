شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار تركى آل الشيخ ينشر لوجو مؤسسته الخيرية ويشير لانطلاقها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ، صورة تحمل لوجو مؤسسة تركى بن عبد المحسن آل الشيخ الخيرية التى أعلن عن تأسيسها مؤخرا، مشيرا إلى اقتراب انطلاقها خلال الفترة المقمبلة.

ونشر المستشار تركى آل الشيخ لوجو المؤسسة الذى تحمل اسمه وصورته بالزى السعودى المميز، عبر حسابه الرسمى على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وكتب معلقا: "قريباً" فى إشارة إلى اقتراب إطلاق الجمعية لأعمالها رسميا.

وفى سياق آخر، عاد المستشار تركى آل الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض مؤخرا، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أشهر، وفور وصوله إلى مطار الرياض سجد شكرا لله على عودته بالسلامة لأرض الوطن.



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وكان المستشار تركى آل الشيخ يتلقى العلاج فى أحد مستشفيات ولاية نيويورك، ومن المقرر أن يعقد تركى اجتماعا بمسؤلى هيئة الترفيه لوضع خطة العمل الجديدة لعام 2021.

هنأ مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، علي عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج هناك لعدة أشهر، إذ اجرى عملية جراحية خلال فترة إقامته فى المستشفى.