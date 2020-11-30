مذكرات نادية لطفي.. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع سعاد حسني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تواصل قناة "الشرق" نشر مذكرات الفنانة الراحلة نادية لطفي (1937 - 2020)، والتي اختارت الكاتب الصحفي أيمن الحكيم لكتابتها قبل نحو 18 عاما.

وفي الحلقة السادسة، تكشف نادية لطفي في تسجيل صوتي، تفاصيل آخر مكالمة مع سعاد حسني.

وقالت: "آخر اتصال كانت كلمتني وبعتتلي كتاب فيه مجموعة روايات أبطالها كلهم نساء، فاختارت هي موضوع وقالتلي اقريه، ومن جمالها قالتلي الموضوع بطولة امرأتين والدور اللي يعجبك اعمليه، وقلما تلاقي زميل كده يحكم بعدالة مش ذاتية".

أضافت: "كلمنا أستاذ رؤوف توفيق عشان نعد للعمل عشان هي لما تيجي إن شاء الله ننفذه، كانت جميلة ولازم في عيد الميلاد ألاقي البواب الجميل بتاعها جاي وجايبلي وردة وعليها الإهداء لدرجة إني كنت فاكرها في مصر، وفي عيد الحب ألاقي الوردة الحمراء وعليها الكارت".

تابعت: "كانت فيها لمسات نقية جدا جدا، كانت جميلة، كان عندها ذوق أوي في ترتيب الورد، ومن حين لآخر كانت تبعتلي سبت ورد وجواه فاكهة، كان بينا علاقة زمالة متتكررش".

استكملت: "لما كلمتني وقالتلي تروحي تاخدي التكريم من مهرجان السينما، ده كان نوع من التكريم ليّا، وبعدين قولت إزاي النجمة الكبيرة دي تبقى مش موجودة وأنا أطلع استلم مكانها، ودي كانت حركة رقيقة منها، قمت مكلمة حسين فهمي وقلت له ما عاش ولا كان اللي يستلم جائزة سعاد، يا تستلمها هي، يا إما أنت بصفتك رئيس المهرجان تحتفظ بيها لحد ما ترجع، جيجي أختها راحت استلمتها، قولتلها أنا مقدرش استلمها مكانك".

المذكرات التي تنشرها "الشرق" في حلقات متتالية حصريا، تأتي مدعمة بتسجيلات صوتية وصور من أرشيف الفنانة الخاص، بعضها ينشر لأول مرة.