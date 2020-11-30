إيرادات الأحد.. "Fatman" الثالث و"the call" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 29 نوفمبر، فيلم "Hard kill"، بعد تحقيقه 28 ألفًا و23 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 21 ألفًا و820 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Fatman" محققًا 17 ألفًا و998 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الجريمة "the call" محققًا 16 ألفا و520 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Honest thief" محققا 14 ألفا و522 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 12 ألفا و12 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "freaky"بعد تحقيقه 11 ألفا و199 جنيها.

وجاء في المركز الثامن فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 7 آلاف و801 جنيها، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Relic"، والذي حقق 5 آلاف و91 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "The War with Grandpa" محققا 5 آلاف و38 جنيها.