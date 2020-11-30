صورة.. يارا من تكريم مهرجان ضيافة في دبي

شاركت الفنانة يارا، جمهروها، لحظات تكريمها من مهرجان "ضيافة"، المقامة فعالياته في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت يارا على صور تكريمها، قائلة:"من أجواء تكريم أمس لحفل ضيافة"، وظهرت يارا في التكريم بفستان طويل باللون الأخضر.

ضم المهرجان مجموعة من أبرز الفنانين العرب، الذين تم تكريمهم عن مجمل أعمالهم الغنية في عام 2020، وحصلت يارا على

لقب أفضل مطربة للعام الجاري عن عدد من أغنياتها التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

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يذكر أن آخر إصدارات يارا الغنائية كانت من خلال أغنية "بنت الوطن"، والتي طرحتها ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وسجلت أكثر من 530 ألف مشاهدة

عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: الأمير عبدلله بن سعد بن عبد العزيز، ألحان:إبراهيم الغانم، توزيع:عباس صباح، ويقول مطلعها"صوت الوطن عالي يا نبضنا الغالي أجمل من الأحلام اسم السعودية يوم الوطن نفخر يا حلمنا الأخضر وقلوبنا : أعلام بـ اسم السعودية".

إضافة إلى أغنية "مايهمك يابيروت"، التي تم طرحها في شهر أغسطس الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتقول كلماتها"ما يهمك يا بيروت يا ضحكي ما بتموت غيمي ورح تقطع شمسك رح تطلع وضوي لبيوت