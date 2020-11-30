شاركت الفنانة يارا، جمهروها، لحظات تكريمها من مهرجان "ضيافة"، المقامة فعالياته في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علقت يارا على صور تكريمها، قائلة:"من أجواء تكريم أمس لحفل ضيافة"، وظهرت يارا في التكريم بفستان طويل باللون الأخضر.
ضم المهرجان مجموعة من أبرز الفنانين العرب، الذين تم تكريمهم عن مجمل أعمالهم الغنية في عام 2020، وحصلت يارا علىلقب أفضل مطربة للعام الجاري عن عدد من أغنياتها التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
اقرأ أيضاً..صورة .. يارا تتلقى هدية قيمة من ميسي
يذكر أن آخر إصدارات يارا الغنائية كانت من خلال أغنية "بنت الوطن"، والتي طرحتها ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وسجلت أكثر من 530 ألف مشاهدةعبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: الأمير عبدلله بن سعد بن عبد العزيز، ألحان:إبراهيم الغانم، توزيع:عباس صباح، ويقول مطلعها"صوت الوطن عالي يا نبضنا الغالي أجمل من الأحلام اسم السعودية يوم الوطن نفخر يا حلمنا الأخضر وقلوبنا : أعلام بـ اسم السعودية".
إضافة إلى أغنية "مايهمك يابيروت"، التي تم طرحها في شهر أغسطس الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتقول كلماتها"ما يهمك يا بيروت يا ضحكي ما بتموت غيمي ورح تقطع شمسك رح تطلع وضوي لبيوت
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. يارا من تكريم مهرجان ضيافة في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.