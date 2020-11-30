بعد عودة برنامجها .. ريهام سعيد للجمهور: وحشتوني

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن عودتها لشاشة التليفزيون من خلال برنامج "صبايا الخير"، عبر شاشة قناة "النهار" الفضائية، وذلك بعد فترة كبيرة من التوقف خلال الأشهر الماضية.



ونشرت "ريهام" البوستر الدعائي للبرنامج، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:"لا الله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين .. الله لا الله هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم، بعد سنه

و شهرين هانتقابل انهارده علي خير وحشتوني".

وكانت قد أعلنت شبكة قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد، لتعود مجدداً إلى بيتها، والتي انطلقت معه ومنه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحاً كبيراً في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك

في جميع محافظات مصر.

وأضافت " الشبكة " في بيان لها أنه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد إنطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللاعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعبتر ريهام اكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

وبدأت ريهام حياتها المهنية مذيعة ببرنامج "صبايا" في ٢٠٠٣ بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والانسانية ، وعملت في عدد من القنوات الاخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة ١٥ سنة مضت.