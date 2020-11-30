فيديو.. كارول سماحة تطرح "من سنة لسنة" عبر "يوتيوب"

طرحت الفنانة كارول سماحة، أحدث أعمالها الغنائية "من سنة لسنة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:كارول سماحة، ألحان:أدوارد بولا، توزيع: إيليو كلاسي، وتقول كلماتها"من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد هيدي أجمل فرحة منعيشا بالسنة منتخطى المسافات منتلاقى بالأحباب كلنا إيد بإيد هيدي أجمل فرحة منعيشا سوا الوجوه الي عم تضحك أحلام بتتحقق

ولاد عم تركض هون وهون لقلوب بتتحنن والناس بتتزين صار الميلاد عنا هون".

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إضافة إلى استعدادها لطرح ألبومها الغائي الجديد، وذلك بحسب ما أعلنت في وقت سابق عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

طرحت كارول أخيراً، كليب أغنية

"Bon Voyage"، الذي حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبرموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

بجانب أغنية "قلبي وقع" التي طرحتها ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب3"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

الأغنية كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان: يوسف، يان بيريير، توزيع: روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

وعلى الصعيد السينمائي تم تكريم كارول ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة".