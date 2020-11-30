عصام السقا يكشف للوفد تشابه بينه وبين ياسين في حكايات بنات

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس.

وأكد "السقا" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن التشابه بين شخصيته وشخصية ياسين في حكايات بنات هو الأصرار عالنجاح وللفن والتمثيل، بالإضافة إلى أن ياسين كان يصر على تحقيق أهدافه وإسعاد حبيبته.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عصام السقا حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة

ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبدالمنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها أخيرًا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".