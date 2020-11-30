شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة The Flash توقف التصوير بسبب إصابة أحد أفرادهم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن أن القائمين على سلسلة الدراما The Flash قرروا وقف عملية التصوير بسبب إصابة أحد افراد الطاقم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن القائمين على المسلسل أوقفوا عملية التصوير التي كانت تجرى حالياً للموسم السابع، والمقرر عرضه عبر منصة cw الأمريكية، والتى تحظى بعدد مشاهدات ضخم من قبل متابعيها.

ونقلت الصحيفة البريطانية بعض التصاريح من أحد القائمين على المسلسل، والتى رجحت عودة عملية التصوير بطاقم أقل بعد الخضوع لبعض الاختبارات الطبية التى ستستثنى المصابين.

المسلسل ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، وعرض لأول مرة على قناة "CW" فى 6 أكتوبر عام 2014، وهو من تأليف وابتكار الثلاثى جريج بيرلانتى وأندرو كريسبيرج وجيف جونز، ويشارك فى بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم، جرانت جستن، كانديس باتون، دانييل باناباكر، ريك كوزنت، كارلوس فالديز، توم كافاناج، جيسى مارتن.

قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية بارى آلين، وهو شخص لديه سرعة خارقة، والقصة مشتقة من مسلسل السهم، وتقع أحداثهما فى نفس العالم، وفلاش يتبع محقق الجرائم بارى آلين الذى يكتسب سرعة خارقة يستخدمها لمحاربة المجرمين، بما فى ذلك الآخرون الذين اكتسبوا أيضًا قدرات خارقة.