شكرا لقرائتكم خبر عن 37 منشور × 18 شهر حصيلة مشاركات كريم عبد العزيز عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادراً ما يشارك النجم كريم عبد العزيز، متابعيه وجمهوره بصور له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، فهو يعد من النجوم القلائل الذين يستخدمون السوشيال ميديا على فترات متباعدة، حيث إنه وعلى مدار شهور طويلة لم يشارك متابعيه سوى بـ 37 منشور عبر حسابه بانستجرام، بالرغم من امتلاكه حوالي 3.2 مليون متابع.

وحرص كريم عبد العزيز، على انعاش حسابه الشخصي بموقع انستجرام، بنشر صورة من جلسة تصوير خضع لها العام الماضي، والتي جاءت عبارة عن بورتريه "أسود × أسود" يظهر من خلاله ملامح وجهه بشكل كبير.

وعلى مدار الفترة الماضية، والتي بدأها عبد العزيز باستخدام انستجرام، بالتحديد في يونيو 2019، شارك متابعيه 37 منشور فقط، منهم 14 صورة شخصية له والآخرين صور لنعي ممثلين والدعاء لهم منهم النجم الراحل فاروق الفيشاوي والنجم الراحل عزت أبو عوف واخيراً النجم الكبير محمود ياسين، بالإضافة إلى نشر صور لأعماله السينمائية.

ويمتلك عبد العزيز قائمة من 88 شخصا يقوم بمتابعيهم عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، منهم النجمة السورية أصالة، والنجم أحمد السقا والنجم محمد إمام، وعمرو يوسف وصبا مبارك ومي عز الدين، بالإضافة إلى متابعته الشديدة لموديلات السيارات.

كما تضم القائمة التي يتابعها النجم كريم عبد العزيز، الامريكي دان برازيليان الذي يشتهر بسرد تفاصيل حياته اليومية الفارهة في قصوره الفخمة وسياراته، بالإضافة إلى حسابات الأوسكار وعدد من الجوائز الشهيرة.

ويعود النجم كريم عبد العزيز لبلاتوه فيلم "كيرة والجن" بعد شهر خاصة أن الفيلم توقف الفترة الماضية لانشغاله بتصوير مسلسله "الاختيار 2" والذي يشاركه في بطولة العمل النجم أحمد مكى، ومن المقرر أن يضع كريم خطة زمنية للتوفيق بين باقي مشاهده في الفيلم والمسلسل للانتهاء منهما قبل حلول شهر رمضان.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويشارك فى بطولته هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



كريم عبدالعزبز

ويرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.