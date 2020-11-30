شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار تركى آل الشيخ ينشر صورة تحمل وجهه واسمه معلقًا: قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى ال الشيخ، صورة تحمل اسمه وصورة وجهه عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث اكتفى رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى الميريا بتعليق على الصورة كاتباً : قريباً.

وفى سياق أخر، عاد المستشار تركى آل الشيخ، إلى الرياض، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت عده أشهر، وفور وصوله إلى مطار الرياض سجد لله شكرا على عودته بالسلامة لأرض الوطن.



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وكان المستشار تركى آل الشيخ يتلقى العلاج فى أحد مستشفيات ولاية نيويورك، ومن المقرر أن يعقد تركى اجتماعا بمسؤلى هيئة الترفيه لوضع خطة العمل الجديدة لعام 2021.

هنأ مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، علي عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج هناك لعدة أشهر، إذ اجرى عملية جراحية خلال فترة إقامته فى المستشفى.