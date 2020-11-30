شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ومى عمر من كواليس مسلسل "لؤلؤ": انتظرونا قريبا جدا "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد زاهر على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه بالنجمة مي عمر في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد لؤلؤ، المقرر طرحه الفترة القادمة، ونشر زاهر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، لتشوق جمهوره، ويظهرا بها أمام طائرة، معلقا عليها قائلا :"مسلسل لؤلؤ قريبا جدا انتظرونا"، والتي ستجسد به مي عمر دور مطربة صاعدة تبحث عن النجومية، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.



احمد زاهر

تدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.



أحمد زاهر ومي عمر

وخلال أحداث المسلسل تجسد مى دور مطربة وتعمل فى إحدى الكباريهات، ويكون هناك كثير من المواقف التى تتعرض لها فى بداية مشوارها، حيث صورت فى ديكورات استوديو النحاس فضلا عن ديكور منزلها، خاصة أن مى عمر تمر بأكثر من مرحلة فى أحداث المسلسل.

ويقترب فريق العمل من إنهاء تصوير مشاهد المسلسل بشكل كامل ليدخل بعدها مراحل المونتاج ليصبح العمل جاهزاً في الوقت التي تحدده الشركة، وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.