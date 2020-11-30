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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد فى ثوب جديد بتواشيح دينية..ومتابعين: عالمى بس متهزرش مع هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب أحمد سعد، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، حيث ظهر وهو يقود سيارته ويؤدي بعض التواشيح الدينية، ليحظى بإعجاب الكثير من متابعيه.
وكتب أحمد سعد معلقاً على الفيديو - الذي حظي على آلاف المشاهدات خلال وقت قصير من نشره - "أحلى صباح على ذكر الله، صباح الخير"، وسرعان ما مازحه عدد من متابعيه في التعليقات، وقال أحد المعلقين: "عالمي بس بلاش تهزر مع هانى شاكر تاني"، في إشارة إلى المقابلة التي ظهر فيها الثنائي وهما يضحكون بشكل هيستيري من كواليس تصوير أغنيتهما الجديدة "يا بخته".
وكان الفنان هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، قد طرحا كليب أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على القناة الرسمية للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأربعاء الماضى، فيما سجلت الأغنية أكثر مليون و50 ألف مشاهدة خلال 3 أيام فقط.
وكان النجم أحمد سعد قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "يابخته" التى تجمعه بالنجم هانى شاكر مفاجأة للجميع وتحمل طابع الفرح وبعيدة عن جو الكآبة والحزن ويراهن عليها فى مشواره الغنائى خاصة أنه يقدمها مع صوت قوى بحجم هانى شاكر وتحمل عدد من المفاجئات، وأضاف سعد أنه متحمس جدا للتعاون مع هانى شاكر مشيرا أن ردود أفعال البرومو فاقت توقعاته حتى الآن ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهوره.
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