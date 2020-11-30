شكرا لقرائتكم خبر عن البريطاني كريستوفر هامبتون في جلسة حوارية بمهرجان القاهرة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" جلسة حوارية مع السيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون تحمل عنوان "الأب للسيناريو المقتبس" يوم الجمعة الموافق 4 من شهر ديسمبر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا و 45 دقيقة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 42، الذى يكرم بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجازالعمر، ويدير الحوار المنتج والسيناريست محمد حفظى رئيس المهرجان.

كريستوفر هامبتون، كاتب مسرحي وسيناريست، تنقلت عائلته في صغره بين عدة بلدان منها مصر في مدينة الإسكندرية، قبل أن تستقر في إنجلترا. بدأ اهتمام "هامبتون" بالمسرح أثناء دراسته في جامعة أوكسفورد قبل أن ينقل خبرته الأدبية للسينما بداية من سبعينيات القرن الماضي، واقتبس أشهر أعماله للسينما من نصوص أدبية ومسرحية بشكل خاص نظرًا لخلفيته في الكتابة المسرحية.

يعتبر "علاقات خطرة" الذي صدر عام 1988 أهم أعماله، وفاز عنه بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس، وقد حوله إلى مسرحية وسيناريو سينمائي من أصل روائي بنفس الاسم.

كما ترشح "هامبتون" لأوسكار أخرى في نفس الفئة عن فيلم "تكفير" عام 2007، المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب البريطاني إيوان مكيوان، بالإضافة إلى ترشيح لكل من الجولدن جلوب والبافتا عن نفس الفيلم.

ترشحت أعمال "هامبتون" ثلاث مرات لجائزة البافتا البريطانية الشهيرة وفاز بها مرة واحدة عن فيلم "علاقات خطرة"، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان السينمائي عام 1995 عن فيلم "كارينجتون".

بجانب كتابته للسناريوهات والمسرحيات وضع "هامبتون" اسمه كمخرج على ثلاثة أعمال سينمائية أولها "كارينجتون" عام 1995 الذي حوله إلى سيناريو من رواية لمايكل هولوريود، وبعده بعام واحد قدم "العميل السري" عن رواية لجوزيف كونراد، و"تخيل الأرجنتين" عام 2003 المقتبس من رواية للورنس ثورنتون.

ويعد فيلم "الأب" الذي يعرض في افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، أحدث أعمال "هامبتون"، المأخوذ عن مسرحية لمخرج الفيلم فلوريان زيلر، والذي شارك أيضا في كتابة السيناريو.