شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تستحوذ على حقوق Daredevil من جديد لإعادة إحياءها فى عالم أبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مارفل، عن استحواذها على حقوق شخصية Daredevil الشهيرة، التي كانت قد انهتها شبكة قنوات نتفليكس، بعد سلسلة من المواسم التي حازت على إعجاب الكثيرين طوال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك الاستحواذ بعد مطالبات كثيرة بإعادة الشخصية من جديد للعرض، والتي امتدت لأربعة مواسم، بعد استغناء شبكة نتفليكس عنها منذ عامين بسبب اتباع أهدافها الجديدة وهي الاستغناء عن الاعمال التي لا تمتلك لها حقوق كاملة وليست مشتركة بين شركات آخري، وكان مسلسل Daredevil من أوائل تلك الاعمال التي ودعتها الشبكة لتكلفتها الباهظة ولتقاسم الشخصية بين الشركات.



Daredevil

ومن المقرر أن تعمل مارفل وديزني خلال الفترة القادمة على تعيين الممثلين من جديد لاستكمال الموسم الرابع، وسرعان ما أطلق القائمين على الشركة حملة بعنوان "savedareadevil"، وكانت قد قررت شبكة نتفليكس، عدم التجديد لمسلسل الدراما Daredevil بعد عرض الموسم الثالث، بالرغم من حصوله على مؤشر تقييمات وصل إلى 98% من إجمالى المصوتين فى التصويت قبل طرح الحلقات رسمياً.

مسلسل Daredevil يدور حول الطفل مات موردوك الذى فقد بصره بسبب تسرب كيميائى فى حادث غريب، وبدلاً من تقييده، أعطاه حواسًا خارقة مكنته من رؤية العالم بطريقة فريدة وقوية، وهو الآن يستخدم هذه السلطات لتحقيق العدالة، ليس فقط كمحام فى مكتب محاماة خاص به، لكن أيضا كحارس ليل خارق، والمطاردة فى الشوارع كـ Daredevil دون خوف.