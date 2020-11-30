شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء فترة إغلاق لبنان .. مايا دياب تحذر من خطورة كورونا فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت النجمة اللبنانية مايا دياب، المواطنين من التهاون مع الإجراءات الاحترازية لعدوى فيروس كورونا خاصة مع انتهاء حالة الاغلاق العام في لبنان صباح اليوم، التي فُرضت في البلاد لمدة أسبوعين، ووجهت مايا دياب رسالة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "لكل اللبنانيين، اليوم أول يوم عمل بعد الاغلاق التام بسبب كورونا، بطلب من كل شخص الالتزام بوضع الكمامة اينما وُجِد".



مايا دياب على تويتر

وأضافت مايا دياب، في رسالتها التحذيرية للمواطنين اللبنانيين: "فيروس كورونا لم يبدأ فعلياً في لبنان ، مع بدء شهر ديسمبر ندخل مرحلة خطرة من المرض، كلنا مسؤولين، "كلنا يعني كلنا"، بترجاكم التزموا الإجراءات الوقائية بجدية".

وعادت الحياة الطبيعية إلى لبنان اليوم، بعد أن انتهت في لبنان صباح اليوم حالة الإغلاق العام التي فُرضت في البلاد لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاء هذا القرار بالرغم من تجاوز عدد الوفيات في البلاد يوم أمس عتبة الألف، وفي ظل استمرار التحذير من الأعداد المرتفعة جداً للإصابات، التي لم تنخفض نسبتها عن الخمس عشرة في المائة، وعادت معظم قطاعات الأعمال أنشطتها باستثناء بعض منها، إذ يستمر قرار إغلاق الحانات والنوادي الليلية ومنع إقامة حفلات الإعراس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 126 ألفا و 903 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية و المختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها أمس الاحد – إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1004 حالات، وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8814 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.