اليوم.. أصالة تطرح أحدث أغانيها "الفرق كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة السورية أصالة نصري، لطرح أحدث أغنياتها "الفرق كبير"، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو الأغنية، عبر الحساب الرسمي لها بموقع "إنستجرام"، علق :"بعد 4 ساعات الفرق كبير، أصالة".

أغنية "الفرق كبير" من ألحان نواف عبدالله، وتوزيع خالد عز.

وكانت أعلنت شركة "روتانا"، منذ أيام، عن حفل أون لاين للفنانة السورية أصالة عبر منصة شاهد VIP يوم 4 ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت روتانا، بوستر ترويجي للحفل عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "مكملين معاكم الطرب وأجمل اللحظات، رجعنالكم بحفل مميز مع أصالة الغناء العربي في حفل لايف أونلاين من تنظيم روتانا، عبر تطبيق شاهد VIP في 4 ديسمبر 10:00 بتوقيت السعودية".