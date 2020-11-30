محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
تفتتح أسرة الموسيقار أحمد منيب، يوم الخميس المقبل "بيت منيب للثقافة والفنون"، إذ قرر أبناؤه تحويل منزله في قرية "توماس وعافية" بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، إلى مركز للإبداع.
فتحي منيب نجل الموسيقار النوبي الراحل أحمد منيب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ضمن خطواتنا وجهودنا لحفظ تراث الوالد، سعينا لتكملة المشوار بتحويل منزله لمركز للإبداع، ومنارة ثقافية وفنية لأبناء الصعيد".
وأضاف: "من خلال (بيت منيب) نفتح الأبواب للموهوبين لممارسة الأنشطة الفنية بمختلف أنواعها، في الجنوب وصعيد مصر، ونعد أيضا لجمع وحفظ التراث المصري الصميم ."
من ناحية أخرى، أكد فتحي منيب أن الأيام القادمة من المقرر طرح أغنية للأطفال بعنوان (صوصو صوصو) للمرة الأولى، وهي من ألحان أحمد منيب، وكلمات الشاعر الكبير مجدي نجيب، وإخراج عمرو عابدين.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| تفاصيل تحويل بيت أحمد منيب في الأقصر مركزا للإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.