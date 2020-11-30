محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعانت الفنانة السورية نسرين طافش بمقولة للمؤلف الأمريكي "واين داير".
نشرت "نسرين"صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وجاءت المقولة كالتالي: "إنك روح بها جسد، لا جسد به روح، ولست إنسانا له تجربة روحية، وإنما كيان روحي لديه تجربة إنسانية".
يذكر أن، نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تستعين بمقولة لـ"واين داير" في التعليق على أحدث صورتين لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.