نسرين طافش تستعين بمقولة لـ"واين داير" في التعليق على أحدث صورتين لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعانت الفنانة السورية نسرين طافش بمقولة للمؤلف الأمريكي "واين داير".

نشرت "نسرين"صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وجاءت المقولة كالتالي: "إنك روح بها جسد، لا جسد به روح، ولست إنسانا له تجربة روحية، وإنما كيان روحي لديه تجربة إنسانية".

يذكر أن، نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.