يسرا توجه رسالة لقرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، عن قرينة الرئيس السيدة إنتصار السيسي، إنها سيدة تشعر بكل أم، ووصفتها بأنها امرأة بسيطة، ومتواضعة ومثال السند للزوج والأسرة .

ونشرت يسرا، صورة لقرينة الرئيس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رسالة شكر وتقدير وإحترام لسيدة يعجز الكلام عن وصفها.. سيدة تشعر بكل أم وسيدة مصرية.. بسيطة، متواضعة ومثال السند للزوج والأسرة، مهما وصفت طاقتك الإيجابية قد إيه رفعت معنوياتي أنا شخصيًا وأكيد ليها أثر على كل سيدة مصرية أصيلة.. لك كل الإحترام والتقدير، وربنا يحفظك ويحفظ سيادة الرئيس والأسرة جميعًا".

وصرحت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "دي إم سي"، أنها ارتبطت بالرئيس السيسي، وقت دراستها في الثانوية العامة.

وتابعت قرينة الرئيس: "إحنا قرايب، والدة الرئيس السيسي خالة والدتي، كان معروف إن ليه طبيعة خاصة، وشديد وله رأي مميز وإنسان جد، وكنت معروفة إني هادئة جدًا في العائلة".

واستكملت حديثها عن الرئيس السيسي: "قال لوالدته إنه شايف فيا كل الصفات اللي حاببها، وبعدين جه لجدتي اللي هي خالته، وقالي إنتِ تذاكري كويس عشان إنتِ اللي هتقفي جنبنا، وكان باين إنه إنسان مسئول".

وأضافت: "كان ضابط وعارف إنه هيكون مسئول.. وعارف إنه هيسيب البيت وعايز حد ياخد باله من بيته.. هو مكنش بيتواجد دايمًا بسبب عمله في القوات المسلحة، لكنه كان دائم التواصل معانا، كإنه موجود معانا".