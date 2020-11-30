محمد رمضان ليس الأول.. أبرز 6 مشاهير سقطوا أرضًا

آثار سقوط محمد رمضان، خلال حضوره فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة الذي أقيم بدبي، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أزمته بصورة الفنان الإسرائيلي، التي أغضبت رواد السوشيال ميديا.

واقعة "نمبر وان"، ليس الأولي ولا الأخيرة، لأحد المشاهير أثناء سقوطه خلال تكريمه أو في إحدى المهرجانات الدولية، بينما الأمر تعلق بعدد من الفنانين والمشاهير، حيث كانت من نصيب الفنانة اللبنانية إليسا، والتى كانت تحيي حفلًا غنائيًا على المسرح الثقافى بالقرية العالمية بدبى، وتعرضت لحالة إعياء شديد، قبل دقائق من انتهاء الحفل، وتوجهت إلى أحد أعضاء الفرقة الموسيقية لطلب النجدة، إلا أن الإعياء غلبها وسقطت مغشيا عليها على خشبة المسرح، وحملها أعضاء الفرقة خارج الكواليس سريعًا وتم نقلها للمستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.

نسرين راضي

كما أن الفنانة المغربية نسرين الراضي، تعرضت إلى سقوط مؤلم

وضعها في مقف محرج أثناء صعودها مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وكانت الفنانة في طريقها إلى المسرح لتكريمها؛ إلا أنها تعثرت؛ بسبب القفطان المغربي؛ الذي ارتدته وسقطت بشكل مؤلم على الأرض.

سما المصري

وتعرضت الفنانة سما المصري لموقف محرج أثناء تواجدها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

أما بالنسبة للسقوط الأشهر في الوسط الفنى، خلدته صور بـ الأبيض والأسود، للسيدة أم كلثوم كوكب الشرق، يسندها أعضاء فرقتها، بعد أن اختل توازنها، الواقعة ترجع لقيام أم كلثوم بغناء أغنية الأطلال، وإصرار أحد الحاضرين الشباب من تقبيل قدمها، إذ نهض شاب سريعًا وتشبث برجلها، لتقبيلها، وهو ما دعاها لجذبها،

وما بين تشبث الشاب برجلها وسحب كوكب الشرق لها، اختل توازنها، لتسقط على المسرح، ولكنها استعادت توازنها سريعًا، لتعود وتشدو بمقطع "هل رأى الحب سكارى مثلنا؟".

شذى حسونة

أما الفنانة العراقية شذى حسونة، فقد سقطت أثناء أدائها أغنية بمهرجان القنوات الفضائية العربية لتكريم النجوم، عام 2015، واختل توازنها بسبب فستانها الطويل وسقطت على المسرح، لكنها تعاملت بذكاء وضحكت، لإذابة الثلج ورفع الحرج عنها.

مايا دياب

الفنانة مايا دياب، تعرضت لسقطة قاسية ومحرجة، خلال تقديمها لأحد البرامج الغنائية، وسقطت سقطة قوية، وحاولت أثناء السقوط الاستناد لكرسى، إلا أن اختلال توازنها كان أقوى من محاولات التماسك، وهو ما أقلق الحاضرين، وبعد نهوضها أكدت أن ظهرها أصيب وأنه يؤلمها.

شيرين عبدالوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب، كان لها نصيبها من السقوط على خشبة مسرح "The Voice" بعد أن قدمت فقرة غنائية مع فريقها من المتسابقين، إذ في طريقها للعودة لكرسيها اختل توازنها، بسبب طول الفستان الذى كانت ترتديه، فأسرع صابر الرباعى لمساعدتها، فيما لم يتمكن الفنان عاصى الحلانى من منع ضحكته من موقف سقوط شيرين.