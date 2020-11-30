الليلة.. آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للدفعة الرابعة من ورشة "ابدأ حلمك"

أعلن البيت الفني للمسرح، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن أخر موعد تلقي طلبات التقدم للدفعة الرابعة من ورشة ابدأ حلمك والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بالمجان، للتدريب على كافة عناصر العرض المسرحي " تمثيل ، تأليف، رقص، غناء"، وذلك اعتبارا من العاشرة مساء اليوم الأحد 30

جدير بالذكر أن تدريبات الورشة تتم من خلال مجموعة من المتخصصين الأكاديميين، وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، الفنار كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، الفنان فاروق جعفر "رقص" واخيرا عادل حسان "إخراج".

ويتم التقدم من خلال الاستمارات الورقية المتواجدة بمقر فرقة مسرح الشباب في مسرح أوبرا ملك، ومن المقرر أن تتم اختبارات القبول خلال ديسمبر القادم بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة تليفونياً.

يذكر أن ورشة " ابدأ حلمك " بمسرح الشباب تخرج منها ثلاث دفعات نتج عنها٢٣٠ فنانا، ومن المقرر إقامة حفل تخرج الدفعة الثالثة خلال يناير ٢٠٢١ تزامنا مع تقديم العرض الموسيقي الاستعراضي dogs كتابة محمود جمال حديني وإخراج كمال عطية.