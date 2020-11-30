الليلة .. طرح أحدث أغنيات أصالة "الفرق كبير"

أعلنت الشركة المنتجة لأغنية الفنانة أصالة الجديدة"الفرق كبير"، عن موعد طرحها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت الصفحة البوستر الدعائي للأغنية، على أن يكون موعد طرحها، الليلة، في تمام الساعة الت 9 بتوقيت السعودية، الـ 8 بتوقيت مصر.

الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:نواف عبد الله، توزيع:خالد عز.

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وتعتبر "الفرق كبير" أول تعاون غنائي خليجي بين أصالة وتركي آل الشيخ، حسب ماأعلنت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكانت آخر إصدارات أصالة الغنائية من خلال ألبوم "لاتستسلم"، تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق

نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.

وعلى صعيد الحفلات الغنائية، تستعد للقاء غنائي مع جمهورها بتقنية "أون لاين"، وذلك يوم الجمعة المقبل بتاريخ 4 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت مصر، وذلك عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.