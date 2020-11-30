"من سنة لسنة".. أحدث أغنيات كارول سماحة

أعلنت الفنانة كارول سماحة طرح أحدث أغنياتها "من سنة لسنة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت كارول مقطع عبر خاصية "ستوري"، تعلن عن طرح "من سنة لسنة"، عبر أحد التطبيقات الموسيقية الشهيرة، ومن المقرر طرحها، اليوم، في تمام الساعة الـ4، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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إضافة إلى استعدادها لطرح ألبومها الغائي الجديد، وذلك بحسب ما أعلنت في وقت سابق عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

طرحت كارول أخيراً، كليب أغنية "Bon Voyage"، الذي حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

بجانب أغنية "قلبي وقع" التي طرحتها ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب3"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

الأغنية كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان: يوسف، يان بيريير، توزيع: روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

وعلى الصعيد السينمائي تم تكريم كارول ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة".