تراند اليوم : بعد الظهور المثير- شاهد جميع الفيديوهات الفاضحة لـ”سلمى الشيمي”

أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها لـ “فوتوسيشن” فى منطقة سقارة متقمصة شخصية الملكة كليوباترا فى طريقة ملابسها الفرعونية.

وتسببت الواقعة فى غضب عارم بين مستخدمي السوشيال ميديا معتبرين الواقعة بأنها غير لائقة بالمجتمع المصري وتقاليده، فضلًا عن الأهمية الكبيرة للمنطقة الأثرية التى جرت فيها الواقعة.

تدخلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، بعد تلقيها مذكرة من المجلس الأعلى للآثار، والمقدمة ضد فتاة خضعت لجلسة تصوير فوتوغرافية أمام هرم زوسر، والتي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مستخدمو “السوشيال ميديا” جلسة تصوير الفاشونيستا واليوتيوبر، سلمى الشيمي، أنها “مبتذلة”، ولا تليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية في مصر.

وكانت سلمي قد نشرت عبر حساب يحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو ترويجي لجلسة التصوير الخاصة بها وكتب فى تعليقها على الفيديو “استر يا رع.. السيشن كامل بليل على الانستا”.

وعلق أحد مستخدمي “فيسبوك” على مقطع الفيديو قائلًا: “يا بت أهدى احنا محتاجينك مش حمل انك تتحبسى و تسيبنا????????????متهورة بس بحبك”.

وقالت أخرى فى تعليقها على الصور المتداولة: “لو كلامي هيفرق كنت اتكلمت بس حقيقي المنظر مقرف دا كدة مش عرض ازياء دي قله ادب وهيا كلامنا كلنا مش هيفرق اللوكك بتاعها استغفر الله.. دي حاجه مش جديدة ونا مش بحكم عليها بس المنظر مقرف فعلا دا غير الذنوب اللي نشيلها لما حد بيشوف الصورة او اللي بيشير هيشيل ذنب كل شخص شاف الصورة مش مسامحة اي حد نزل الصور دي وخلاني اشيل ذنوب”.

معلومات عن سلمي الشيمي

سلمي الشيمي تعمل كعارضة أزياء مصرية، وتقوم بنشر صور وفيديوهات لها على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومن بينها التطبيق الشهير لتداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتعمل الشيمي كموديل “للملابس النسائية”، وتعرض صورها على أغلفة البراندات والماركات، بالإضافة إلى أنها تطمح فى أن تصبح عارضة أزياء عالمية.

ويبلغ عدد متابعي سلمي الشيمي على موقع “إنستجرام” أكثر من 22 ألف متابع ويحتوي على 14 منشورًا.

ومن أبرز أعمالها فى عرض الأزياء كان فوتوسيشن ظهرت خلاله وهى ترتدي ملابس مكشوفة، مطبوع عليها صور لـ “لعبة الكوتشينة، وجلسة تصوير أخرى “الموز، حيث ارتدت ملابس باللون الأصفر، وبجانبها عربة لبيع الموز.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كان قد أحال الواقعة إلى النيابة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.