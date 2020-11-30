تراند اليوم : بعد فيديو الهرم .. الآثار عايزة تسجن الصاروخ سلمى الشيمي 

أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام أحد الفتيات بالتصوير داخل إحدى المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية و تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.

كانت عارضة الأزياء “سلمي الشيمي” نشرت فيديو، لجلسة تصوير لها بالملابس الفرعونية، وهي تسير على طريق بين الأهرامات، وعلى خلفية الفيديو أغنية شعبية.

جلسة تصوير سلمى الشيمي، أثارت جدلاً واسعًا، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لجرائة الجلسة، وتصويرها بشكل غير لائق في منطقة أثرية عظيمة “الأهرامات”.

وظهرت الشيمي في الفيديو مرتدية فستان أبيض مكشوف وعليه حزام فرعوني، وتاجًا من الاكسسورات الفرعونية على رأٍسها، مع الشعر المنسدل، والحذاء المكشوف المتعارف عليه في العضر الفرعوني.