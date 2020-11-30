شكرا لقرائتكم خبر عن منزل الراحل أحمد منيب يتحول لمتحف للثقافة والفنون واكتشاف المواهب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت اسرة الموسيقار الراحل أحمد منيب بتحويل منزله بقرية "توماس وعافية" بأسنا بالاقصرإلى متحف للثقافة والفنون حتى يكون منارة ثقافية وفنية لأبناء الصعيد. واكتشاف المواهب في صعيد مصر

حسب تصريحات نجله الفنان خالد منيب الذى وجه الشكر لأهالي إسنا وشباب قرية "توماس وعافية" علي مجهودهم في الانتهاء من المتحف بالشكل الجمالى المبهر وسوف يتم افتتاح المتحف يوم الخميس الموافق الثالث من شهرديسمبر المقبل

يذكر أن الفنان خالد منيب قد أهدى أغنية نادرة بعنوان " صوصوصو " من تراث والده الفنان الراحل أحمد منيب لقطاع الإنتاج المتميز بالتليفزيون المصري وتم لقاء جمع نجل الراحل أحمد منيب مع عادل العيساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز.

الأغنية لحنها الفنان الراحل أحمد منيب منذ ما يقرب من 31 عاما ولم تري النور حتي الآن، من كلمات الشاعر الكبيرمجدي نجيب وقام الموسيقار الكبيرماجد عرابي بالتوزيع الموسيقى للأغنية.

" صوصوصو " سيشارك في غنائها كورال الهيئة الوطنية للإعلام بقيادة الدكتورة منال محروس وسيقوم بإخراجها المخرج عمروعابدين والذي سيعاين أماكن التصويراستعداداً لتصويرها.