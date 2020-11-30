شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة مى سليم لجلسة تصوير جديدة بعدسة محمد الكشكى، ولفتت الأنظار خلالها بظهورها بإطلالة مختلفة بفستان أبيض ذات ألوان مبهجة مزين بالريش الملونة .



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ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "خيط حرير" بطولة مى عز الدين محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخروتدور أحداثه فى إطاراجتماعى تشويقى.



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كما يعرض لها أيضا مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب، والذى تجسد فيه دور فتاة من حارة شعبية، والعمل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين .



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وانتهت مى سليم من تصوير مسلسلها "بأثر رجعى" من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته محمد عز، توني ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف.