شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عم كارمن سليمان.. والملحن مصطفى جاد يعزى زوجته على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملحن مصطفى جاد عن وفاة عم زوجته النجمة كارمن سليمان و ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " . كتب مصطفى جاد على " تويتر " : " البقاء و الدوام لله و إنا لله و إنا إليه راجعون .. عم زوجتى الأستاذ جمال نوفل فى ذمة الله .. لا أراكم الله مكروه فى عزيز لديكم " .

تويته مصطفي جاد يذكر أن كارمن سليمان أحيت فى وقت سابق من هذا الشهر حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية المقام داخل دارالأوبرا على مسرح النافورة بعدد من أغانى نجوم الزمن الجميل منها أغنية "على عش الحب" للمطربة شادية وأغنية "حبيتك تنسيت النوم" لفيروز و"الحب اللى كان" للمطربة ميادة الحناوى بالإضافة إلى عدد من أغانيها ومنها "ربنا يخليك لقلبي" و"عارف حبيبى وانا شايفاك" و"لينا رقصة" التى طرحتها مؤخرًا، واختتمت بأغنية "نصرة قوية وألف سلامة" ؛ وقالت كارمن إنها سعيدة بالمشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية لأنها تعشقه ، و سعيدة و فخورة بالتعاون مع المايسترو مصطفى حلمى لأول مرة.

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