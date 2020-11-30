شكرا لقرائتكم خبر عن Disney Plus تعرض "Black Panther" تكريمًا لـ بوسمان فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انه من إنتاج Marvel، قررت Disney Plus عرض فيلم "Black Panther" تكريماً للنجم العالمي الراحل تشادويك بوسمان في عيد ميلاد الـ 44.

وأعلن بوب إيجر، المديرالتنفيذي لشركة والت ديزني،عبر Twitter أنه سيتم عرض الفيلم تكريما تشادويك بوسمان الذى رحل بعد صراع 4 سنوات مع سرطان القولون، كتب في تغريدة "إلى جميع عشاق BlackPanther: شاهد الفيلم على DisneyPlus في وقت متأخر الليلة ، تكريما لشخص كان وسيظل دائمًا قريبًا وعزيزًا على قلوبنا."

وقررت مارفل المضي قدمًا مؤخرا من أجل بدأ تصوير Black Panther 2، فبعد تعليق الفيلم بعد الوفاة المفاجئة والمأساوية للنجم تشادويك بوسمان ، توقفت خطط بدء الإنتاج في مارس 2021 حيث استغرق طاقم العمل بعض الوقت للحزن على الممثل الراحل.

لكن ووفقًا لـ The Hollywood Reporter ، تستعد Marvel الآن للمضي قدمًا حيث قررت بدأ تصويرBlack Panther 2 ، بـ أتلانتا في يوليو المقبل لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وبحسب الموقع، لم توضح مارفل بعد كيف ستتطور السلسلة بعد رحيل بطلها شادويك بوسمان، لكن من المؤكد أنها لن تستخدم المؤثرات البصرية بديلًا للممثل الراحل.

وقال مخرج السلسلة، رايان كوجلر: “لقد أعادتني السلسلة إلى جذوري، إلى قارة إفريقيا، ولذلك أرغب في تنفيذ فيلم يتحداني كفنان وكشخص، وأتمنى من قلبي تحقيق ذلك”.