شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لاعتذار محمد سيد بشير عن مسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر المؤلف محمد سيد بشير للجهة المنتجة لمسلسل النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، في اللحظات الأخيرة، حيث قدم بشير اعتذاره بشكل ودى بعد اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الجهة المنتجه التى عقدت اجتماعاً مع بشير لبحث وضع اسمه على تتر المسلسل، خاصة أنه كتب 10 حلقات كاملة من المسلسل، فضلا عن حقه الأدبى والمادى مما قدمه في الحلقات الأولى، كما أسندت الشركة مهمة كتابة باقى حلقات المسلسل لورشة كتابة بقيادة عبير سليمان .

من ناحية أخرى عاد مخرج المسلسل أحمد خالد موسى مؤخرا من بيروت بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير هناك، وعقد عدد من الاجتماعات مع القائمين على الإنتاج، حيث أن العمل سيتم تصوير كافة مشاهده فى العاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل عش الدبابير بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، وتم ترشيح عدد كبير من النجوم للمشاركة فيه، منهم إلهام شاهين.

عبير سليمان قدمت أخر أعمالها الكتابية مسلسل "إلا أنا" ، والذى قدمت من خلاله حكاية "ضى القمر" للفنانة كندة علوش، وشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.