شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتحول لسندريلا وتلتقط صورة مع الساحرة الشريرة فى كواليس مسلسلها"إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان عمر الشناوي، على مشاركة متابعيه وجمهوره صورة من كواليس تصوير مسلسل "إلا انا"، الذي يقوم ببطولته مع الفنانة درة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام صورة وهو يرتدي ملابس غريبة كأحد أفراد رواية سندريلا الشهيرة.

وظهرت درة في الصورة وهي ترتدي فستان باللون الأزرق لتتحول لسندريلا التي تقوم بتجسيدها، وبجوارها الساحرة الشريرة وعدد من الشخصيات الأخرى، وكتب الشناوى تعليقاً على الصورة "الساحرة الشريرة پوكاهونتس سندريلا زورو و تخاتيخوووو ومن غير ما تسألوا ايوه ده ستريتش ".

كانت آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

ومن المقرر ان تدخل النجمة درة تصوير فيلم "الكاهن" الذى يشاركها في بطولته النجم إياد نصار ويواصل صناع الفيلم في تحضيراته ومعاينة أماكن التصوير ووضع الخطوط العريضة قبل انطلاق تصويره بقيادة المخرج عثمان أبو لبن، ومقرر انطلاق تصويره في شهر ديسمبر المقبل.

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته مع النجم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب .