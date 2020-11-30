شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب عامين .. حنان ترك تعود لجمهورها على السوشيال بـ6 صور جديدة x أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة المعتزلة حنان ترك إلى الظهور مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاعها لمدة عامين من نشر الصور دون معرفة السبب، وذلك منذ حذفها لجميع صورها من حسابها بموقع "انستجرام" في أغسطس 2018، والاكتفاء بالتفاعل مع متابعيها فقط بنشر الأدعية أو التهاني في المناسبات العامة، ونشرت حنان ترك عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صور جديدة لها تظهر وهي تقف علي البحر، وأخرها كان نشرها اليوم صورة جديدة وسط الطبيعة.



حنان ترك



الفنانة حنان ترك

ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب، وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يحفظك ويثبتك يارب"، "ربنا يديم عليكي نعمة الرضا والستر"، كما رحب عدد من النجوم بعودتها فكتبت النجمة دنيا سمير غانم :"يا نونا وحشتينا أوي"، فيما كتبت مي كساب :"ربنا يحفظك"، وقامت إيمان العاصي بالتعليق بوضع قلوب علي الصورة.



حنان ترك



صورة أخري

وفى صورتها والبحر من خلفها كتبت رسالتها التى حملت معنيين، إما السلام الداخلى أو أنها تقصد بعض نجوم الفن ممن كانت تجمعهم بها صداقة وطيدة ثم انقطعت تلك العلاقة بعد قرار اعتزالها، وفقا لتفسيرات جمهور السوشيال ميديا، حيث كتبت "العبرة ليست بالزحام ولا بعدد السائلين وإنما بركن دافئ منطوٍ فى ثنايا روحك تلجأ إليه كلما أحسست من العالم فزعا".

حنان ترك



أحدث صورة لحنان ترك

وكان آخر أعمال حنان ترك مسلسل "أخت تريز" في عام 2012 وناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط وبعد 6 سنوات على هذا القرار قامت بحذف صورها وحذرت من انتحال شخصيتها على السوشيال ميديا، وأكدت أن قرار اعتزالها للفن لا رجعة فيه.