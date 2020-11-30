الكويتية مي العيدان تتحدى أحمد بدير: "قضيتك خسرانة.. شوف سهير البابلي عملت معاك إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على إعلان ابنة الفنان أحمد بدير، عزم والدها مقاضاة الأولى، لاتهامه إياها بالإساءة إليه والتنمر به.

وكتبت مي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "أرد على هذا الخبر.. أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحة من ٧ صباحا.. توكل على الله.. واللي ما تطاله بإيدَك طاله برجلك.. قضيتك خسرانة من الآن! القانون يحاسب على السب والقذف ونسبةِ شيء ليس فيك اصلا، وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت الأقرع، وأنت فعلا أقرع، وفيه مليون مقطع في مسرحياتك وأنت تضحك الناس على قرعتك".

وتابعت: "ومع احترامي، سهير البابلي (تفلت) على صلعتك في رَيَّا وسكينة ليش ما اعتبرتها إهانة؟ أعتقد التفله حتى لو تمثيل جارحة خاصة إذا مصورة، وأرجع أقولك اللي ما تطاله بإيدك طاله برجلك، أنت شعرك مو مثل رشدي أباظة لحواجبك، وأنا نسبت شيء ليس فيك انت شوف صورتك جنبي وشوف إذا إنت أقرع ولا بشعر".

وأضافت مي: "بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي، ما حركت فيني شعرة بس عشان تعرف اني ديمقراطية، نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما أغلقتها، وللعلم ترى عندي بدل المحامي ٦ وأفهم بالقانون وحافظته".

كانت سارة، ابنة الفنان أحمد بدير، أعلنت عزم والدها مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان واتهامها بالتنمر والإساءة إليه، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "إيمانا منا بأهمية التصدي لظاهرة وآفة التنمر، التي أصبحت منتشرة في المجتمع.. قرر أبويا توكيل أستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إساءة الصحفية الكويتية مي العيدان، وتجاوزها في حقنا بشكل غير لائق".

كانت مي، نشرت صورة لأحمد بدير وابنته، وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

من جانبها، ردت "سارة" ابنة أحمد بدير، عبر "فيسبوك"، قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهارده لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا، وأعرف أنك شخص مشاكس يعشق التنمر، وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كده:

أولا: أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

ثانيا: لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا).

ثالثا: أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!

وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده".

ثم نشرت "سارة"، صورة أخرى مع والدها، وعلقت عليها: "تعرفي يا أستاذة مي تلاقيلي عريس أسمراني وقمر كده شبه أبويا".