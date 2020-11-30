سر صورة جمعت جوهرة بمحمد منير.. هل تشارك في كليبه الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عقب انتشار صورة تجمع الفنان محمد منير بالراقصة الاستعراضية جوهرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج تساؤل من محبيه عن تفاصيل اللقاء، وهل ستكون مشاركة في كليب ينشغل بتصويره الفترة الحالية "الكينج".

وعلم "الخليج 365" من مصادر مقربة من منير، أن ظهور جوهرة جاء بالصدفة، إذ سارعت لتحية منير، وطلبت التصوير معه، أثناء تواجده في نفس المكان خلال الاستعداد لتصوير كليب أغنيته.

وقرر منير تصوير كليب أغنية "باب الجمال" التي يحمل اسمها ألبومه الجديد، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمر إسماعيل.

ويضم الألبوم 5 أغاني، منها "أنا رايق" كلمات الشاعر نور الدين محمد، ألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، و"ارسم حبيب شبهك" من كلمات الشاعر الكبير مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا.