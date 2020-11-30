تراند اليوم : سناء عكرود تفاجئ الجميع بالكشف عن عمرها الحقيقي

كشفت الفنانة المغربية الشهيرة، "سناء عكرود" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن عمرها الحقيقي، وذلك ردا على بعض متابعيها الذين يعتبرونها من بين الشخصيات التي لا يتأثر مظهرهم بتقدم في العمر.
ونشرت الممثلة التي اشتهرت بدور "عيشة الدويبة" صورة حديثة لها مرفوقة بتدوينة كتبت فيها:"صباح الخير، للناس لي كيقولو بلي غادية و كنصغار، لا، ماكنصغارش هههه ، عمري 41 عام".
وأضافت:"وكلما تقدمت في السن، كلما انعزلت اكثر، ابتسمت اكثر و جادلت اقل ههه.. اش غدِّيرْ، كتشوف حتى كتعيا و كتسكت و تبتسم".