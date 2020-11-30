شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تجبر باد بانى على الاحتفال بمفرده بألبومه "El Último Tour Del Mundo" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى باد بانى " BAD BUNNY " أن يحتفل بأطلاق ألبومه الغنائى الجديد " اسم " El Último Tour Del Mundo " وذلك على طريقته الخاصة حيث لم يستطع النجم البالغ من العمر ( 26 عاما ) الاحتفال وسط حشد كبير كونه مصاب بفيروس كورونا " COVID-19 " .

نشر باد بانى عده صور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 28.5 مليون شخص، وظهروهو يحمل ألبومه الجديد "El Último Tour Del Mundo " الذى حقق نجاحا كبيرا من الساعات الأولى لإطلاقه، و أشار باد بانى فى تعليق على الصور مؤكدا أنه يحب هذا الألبوم وهو فى الحقيقة مخصص لكل الذين يحبون الموسيقى وهم لا حصر لهم أولئك الذين يعيشون لا يهتمون بما يقوله الآخرون ، هذا الألبوم مخصص للأشخاص القريبين والذين يتواصلون معه " .

وقد حصدت الصور أكثر من 3.6 مليون LIKES خلال 8 ساعات فقط ، إضافة الى سلسلة طويلة من عبارات التهنئة .

يذكر أن باد بانى " Bad Bunny " اطلق مؤخرا ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم " El Último Tour Del Mundo " وهو الألبوم الذى عمل عليه النجم البالغ من العمر ( 26 عاما ) باجتهاد شديد حتى يرى النور ويكون بصمة جديدة ناجحة فى مشوار باد بانى الفنى ، وهو يضم 16 أغنية تعاون فيها باد بانى مع عدد من نجوم الغناء ، و هم الغنى جاى كورتيز و المغنية الاسبانية روزاليا و المغنية الامريكية أبرا .



